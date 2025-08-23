Com BigMac a R$ 20, McDia Feliz acontece em Franca neste sábado

A 37° edição do McDia Feliz está sendo realizada em Franca neste sábado, 23. A campanha, que visa arrecadar verba em prol do Hospital do Câncer; pertencente ao Grupo Santa Casa; está acontecendo em todas as quatro unidades do restaurante na cidade.

O valor do BigMac, lanche principal da campanha, está saindo por R$ 20. Além disso, o Grupo Santa Casa ainda está disponibilizando outros produtos para contribuir no McDia Feliz, como camisetas, garrafas de água, mochila, entre outros.

Na unidade da avenida Doutor Ismael Alonso Y Alonso, a primeira que teve a abertura realizada na cidade, esteve presente o padrinho da campanha e jornalista Tiago Valentim, que incentivou a contribuição da população em comprar seu lanche.