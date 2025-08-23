Com BigMac a R$ 20, McDia Feliz acontece em Franca neste sábado

A 37° edição do McDia Feliz está sendo realizada em Franca neste sábado, 23. A campanha, que visa arrecadar verba em prol do Hospital do Câncer; pertencente ao Grupo Santa Casa; está acontecendo em todas as quatro unidades do restaurante na cidade.
O valor do BigMac, lanche principal da campanha, está saindo por R$ 20. Além disso, o Grupo Santa Casa ainda está disponibilizando outros produtos para contribuir no McDia Feliz, como camisetas, garrafas de água, mochila, entre outros.
Na unidade da avenida Doutor Ismael Alonso Y Alonso, a primeira que teve a abertura realizada na cidade, esteve presente o padrinho da campanha e jornalista Tiago Valentim, que incentivou a contribuição da população em comprar seu lanche.
“É uma honra participar. Nós sabemos que são instituições que são muito sérias que são apoiadas e essa campanha vem justamente no momento em que a gente mais precisa quando se fala em diagnóstico precoce para o câncer infantojuvenil. Nada melhor do que comer um BigMac e saber que a cada mordida você estará colaborando com o Grupo Santa Casa de Franca”, afirmou o jornalista.
A abertura foi realizada pelo presidente voluntário do Grupo Santa Casa de Franca, Sidnei Martins de Oliveira, que destacou a importância da campanha para a instituição.
“O McDia Feliz é uma parceria nossa de muito tempo. Isso ajuda muito. Proporciona para nós várias possibilidades de melhorias no hospital, só quem vive sabe o quanto é importante”, explicou o presidente.
A corretora Tita Tomanin, junto com seu filho, Fernando, foram os primeiros a garantir seu BigMac na unidade da avenida Alonso Y Alonso. Eles, que estavam junto de um grupo de integrantes da DeMolay de Franca, convidaram a população a repetir o feito nesse dia.
“Cada BigMac é uma doação para o Hospital do Câncer aqui de Franca. Venham participar, vale muito a pena e é muito gostoso!”, garantiu.
Outras unidades
A colunista do portal GCN/Sampi, Camila Pizzo, esteve presente na unidade do Mc Donald’s localizada na avenida Rio Negro, no shopping da cidade. Nas redes sociais, a comunicadora convidou seus seguidores para a ação.
“Em todas as lojas de Franca, você comprando seu BigMac estará ajudando todas as causas do Hospital do Câncer de Franca voltadas principalmente a infantojuvenil. Todas as crianças contam com vocês”, disse Camila.
Além da Camila, o fisioterapeuta Rogério Barbosa esteve presente na unidade do bairro Estação e o médico Ciro Botto esteve na unidade da rua da Fraternidade, todos realizando a abertura do evento e interagindo com os presentes.
Como participar?
Para garantir o seu BigMac e ajudar na campanha do McDia Feliz, duas maneiras podem ser utilizadas; presencialmente ou pelo Mc Delivery. Nas unidades, os interessados devem se dirigir ao balcão ou ao totem de autoatendimento. As opções “Peça e Retire” e Drive Thru também estão disponíveis. Já quem opte por não sair de casa, pode pedir pelo aplicativo do Mc Donald’s ou pelo iFood. Lembrando que a campanha é válida somente neste sábado, 23 de agosto.
Sobre o McDia Feliz
O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e bem-estar para crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 426 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.