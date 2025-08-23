Homem é preso após tentar matar namorado da ex

Um homem de 25 anos foi preso nesta sexta-feira, 22, acusado de tentativa de homicídio contra o atual companheiro de sua ex-esposa, em São José da Bela Vista. A prisão ocorreu com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, na residência da vítima, localizada na avenida Benedito Bertolino.
De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria ido até a casa da ex-companheira armado, fazendo ameaças tanto a ela quanto ao namorado atual. O encontro terminou em luta corporal entre os dois homens.
Durante a apuração, foi constatado que o acusado já era procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia. Além disso, ele também responderá por ameaça e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil tenta agora localizar a arma utilizada no crime.
A mulher, temendo por sua segurança, deixou São José da Bela Vista e veio até Franca, onde procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e solicitou medida protetiva contra o ex-marido.
Após a prisão, o homem foi recolhido à penitenciária, onde permanece à disposição da Justiça.
