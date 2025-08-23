Furto de bateria revela mandado de prisão em aberto

Um homem foi detido no bairro City Petrópolis após furtar a bateria de um veículo Peugeot, nesta sexta-feira, 22. Durante a ocorrência, os policiais militares descobriram que contra ele havia também um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.

A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina pela Rua José Olavo da Costa. Os policiais notaram um indivíduo caminhando com uma mochila em atitude suspeita. A abordagem confirmou a desconfiança: dentro da mochila estava uma bateria automotiva recém-retirada de um veículo.

Ao ser questionado, o homem confessou o crime, revelando ter furtado o objeto de um Peugeot estacionado na mesma rua, pertencente a uma vizinha. Com o apoio de outra equipe da PM, os militares localizaram a proprietária do veículo, que confirmou o furto.