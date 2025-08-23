Veja o obituário deste sábado em Franca

Veja o obituário deste sábado, 23, em Franca:

Nome: Maria Cesariana B. Martins

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15:30h

Nome: José Magno de Andrade

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h