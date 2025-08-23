Veja o obituário deste sábado em Franca

Veja o obituário deste sábado, 23, em Franca:
Nome: Maria Cesariana B. Martins
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15:30h
Nome: José Magno de Andrade
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
