24 de agosto de 2025
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho em Franca
Cemitério Santo Agostinho em Franca

Veja o obituário deste sábado, 23, em Franca:

Nome: Maria Cesariana B. Martins 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15:30h

Nome: José Magno de Andrade
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

