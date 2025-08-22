Sesi Franca vence o Bauru na estreia do argentino Juan Laterza

O Sesi Franca Basquete venceu o Bauru por 85 a 79 na noite desta sexta-feira, 22, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo Campeonato Paulista de Basquete de 2025.

A partida marcou a estreia do armador argentino Juan Laterza, que anotou dez pontos para o Franca. O técnico Helinho Garcia, que estava na seleção brasileira sub-23, esteve presente, mas o time francano foi comandado novamente pelo auxiliar Zezinho Limonta.

O Bauru começou melhor e fechou o primeiro período em vantagem, 24 a 20. No segundo quarto, o time de Franca reagiu e chegou ao empate após uma bola de três do estreante Laterza. A equipe francana manteve o ritmo, venceu o período por 29 a 19 e foi para o intervalo na frente, com 49 a 43 no placar geral.