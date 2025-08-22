24 de agosto de 2025
CAMPEONATO PAULISTA

Sesi Franca vence o Bauru na estreia do argentino Juan Laterza

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesi Franca Basquete
Juan Laterza em sua estreia pelo Sesi Franca Basquete
O Sesi Franca Basquete venceu o Bauru por 85 a 79 na noite desta sexta-feira, 22, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo Campeonato Paulista de Basquete de 2025.

A partida marcou a estreia do armador argentino Juan Laterza, que anotou dez pontos para o Franca. O técnico Helinho Garcia, que estava na seleção brasileira sub-23, esteve presente, mas o time francano foi comandado novamente pelo auxiliar Zezinho Limonta.

O Bauru começou melhor e fechou o primeiro período em vantagem, 24 a 20. No segundo quarto, o time de Franca reagiu e chegou ao empate após uma bola de três do estreante Laterza. A equipe francana manteve o ritmo, venceu o período por 29 a 19 e foi para o intervalo na frente, com 49 a 43 no placar geral.

O jogo voltou a ficar equilibrado após o intervalo. O terceiro quarto ficou 15 a 15. Na sequência, o Bauru virou o placar, mas o Franca reverteu a situação e, apesar do empate por 21 a 21 no último período, o time da casa conquistou a vitória.

O Sesi Franca volta a jogar pelo campeonato estadual, neste domingo, 24, às 18h, contra o Corinthians novamente no Pedrocão.

