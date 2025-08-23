Episódios de violência marcam agosto na saúde pública em Franca

Quatro episódios envolvendo confusões e agressões em unidades de saúde somente neste mês de agosto reacendem o alerta para a escalada de violência contra servidores públicos em Franca. Em menos de três semanas, profissionais que atuam na linha de frente da rede municipal foram vítimas de ataques, tumultos e até ameaças, evidenciando a vulnerabilidade desses trabalhadores em seus locais de serviço.

Relembre os casos:

Técnica de enfermagem agredida

No dia 4 de agosto, uma técnica de enfermagem de 25 anos foi agredida por uma paciente dentro da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Luiza I. A agressora, de 39 anos, descontente com um atendimento anterior, desferiu um tapa no rosto da profissional. A vítima precisou ser amparada por colegas e registrou denúncia na delegacia. O episódio foi filmado por testemunhas e gerou grande repercussão.