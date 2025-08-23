Episódios de violência marcam agosto na saúde pública em Franca

Quatro episódios envolvendo confusões e agressões em unidades de saúde somente neste mês de agosto reacendem o alerta para a escalada de violência contra servidores públicos em Franca. Em menos de três semanas, profissionais que atuam na linha de frente da rede municipal foram vítimas de ataques, tumultos e até ameaças, evidenciando a vulnerabilidade desses trabalhadores em seus locais de serviço.
Relembre os casos:
Técnica de enfermagem agredida
No dia 4 de agosto, uma técnica de enfermagem de 25 anos foi agredida por uma paciente dentro da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Luiza I. A agressora, de 39 anos, descontente com um atendimento anterior, desferiu um tapa no rosto da profissional. A vítima precisou ser amparada por colegas e registrou denúncia na delegacia. O episódio foi filmado por testemunhas e gerou grande repercussão. Leia mais: Funcionária de UBS leva tapa no rosto de paciente em Franca
Três funcionários agredidos na UPA
Dias depois, no dia 17, três funcionários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto foram agredidos por um homem que exigia atendimento imediato para a mãe. O agressor, exaltado, partiu para cima dos servidores, que sofreram ferimentos e precisaram de ajuda de colegas e da Guarda Civil Municipal. Leia a matéria completa aqui.
Tumulto no PS “Álvaro Azzuz”
No dia 20, o Pronto-Socorro “Álvaro Azzuz” foi palco de um novo episódio de violência. Uma mulher provocou tumulto e quebrou objetos dentro da unidade, após se irritar com a espera por atendimento. A mulher rremessou cadeiras e papéis, além de invadir a sala de acolhimento. Veja a matéria completa.
Mulher presa após briga na UPA
No dia 21, novamente a UPA do Jardim Aeroporto registrou confusão. Uma mulher se envolveu em uma briga, trocou chutes e precisou ser contida. Ela acabou presa e levada à delegacia, após causar pânico entre pacientes e funcionários. Leia a matéria completa.
