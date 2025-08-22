Motociclista fica ferido após bater moto em mureta da Portinari

Um motociclista sofreu ferimentos leves após sofrer uma queda na tarde desta sexta-feira, 22, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao pontilhão que liga o Jardim Vera Cruz ao Parque do Horto, na região Norte de Franca.

De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela via, dois carros trafegavam no sentido Parque Vicente Leporace e, ao realizarem uma ultrapassagem, geraram o chamado “efeito de turbulência”. Com o impacto do vento, o motociclista perdeu o controle, bateu na proteção metálica da via e caiu na pista.

Um casal e outro motociclista que seguiam logo atrás testemunharam o acidente, sinalizaram a via para evitar novos riscos e acionaram o socorro.