ACIDENTE

Motociclista fica ferido após bater moto em mureta da Portinari

Por | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Jordy Silva/GCN
Moto em que a vítima estava durante o acidente; o caso aconteceu próximo ao pontilhão do Jardim Vera Cruz
Um motociclista sofreu ferimentos leves após sofrer uma queda na tarde desta sexta-feira, 22, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao pontilhão que liga o Jardim Vera Cruz ao Parque do Horto, na região Norte de Franca.

De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela via, dois carros trafegavam no sentido Parque Vicente Leporace e, ao realizarem uma ultrapassagem, geraram o chamado “efeito de turbulência”. Com o impacto do vento, o motociclista perdeu o controle, bateu na proteção metálica da via e caiu na pista.

Um casal e outro motociclista que seguiam logo atrás testemunharam o acidente, sinalizaram a via para evitar novos riscos e acionaram o socorro.

A ambulância da concessionária foi até o local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.

