O queijo e o verme e outros formigueiros

Retornei à papelaria, outro dia dei de topa com dona Eulália. Impressionante como algumas personalidades não envelhece, ela continua com 70 anos e tão lúcida quanto à época. Ela me contou meio desconversando seu constrangimento num momento de estresse em que resolveu fumar um cigarro só para lembrar o mal que deixou há mais 30 anos. Três baforadas e não soube o que fazer com a bituca.

O desconforto de não saber lugar para o lixo incomodou, ela escondeu a brasa dentro do buraco de um formigueiro e arrependeu logo que viu o incêndio alastrar chamas altas nos corredores infindáveis. Operárias frenéticas aterrorizadas derretendo em fusão de corpos sem saída, presas inutilizadas mortas carbonizadas. Uma comunidade inteira de filhos e filhas, órfãos e viúvas, soldados e milhares à paisana ardendo aos gritos. Olhos e ossos derretidos pelo calor imensurável de uma bomba-H. Uma dinastia perdida, a soberania de uma nação em risco. Rainha e presidente, milhares de vidas de um formigueiro sem filosofia, história ou poesia. Dona Eulália genocida, que cena absurda.

Rimos porque achei graça nos trejeitos dela enquanto falava e lembrei de comentar: “estou relendo Kafka”. Ela disparou como se tivesse decorado de um post do Zerobill no instagran: a metamorfose de Gregor Samsa em inseto é sobre alguém que faz tudo pela família e depois perde a função, fica isolado até desparecer da história, no fim denuncia a norma da nossa vida banal. Concordei, se no prólogo a transformação parece absurdo, inverossímil impossível, nas últimas páginas encontramos a satisfação de saber que, por mais hediondo violento absurdo e repugnante que a realidade possa se apresentar, podemos ligar o botão “foda-se” e negar o desastroso, afinal toda gente encontrar conforto no autoengano mesmo que temporário e a um custo psíquico alto.