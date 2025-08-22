Homem com antecedentes é preso por tráfico na Vila São Sebastião

Um homem de 35 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, 22, em Franca. A ação foi realizada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Vila São Sebastião.

No imóvel, os policiais encontraram 590 gramas de maconha, divididas em seis porções pequenas e uma maior, além de R$ 735 em dinheiro, um celular da marca Xiaomi, embalagens plásticas, plástico filme e uma tesoura, usados no fracionamento da droga.

O suspeito já possui antecedentes por tráfico, associação para o tráfico e roubo. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.