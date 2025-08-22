Rodovia na região de Franca é liberada após queimada em canavial

A rodovia Oswaldo Gilberto (RFN-010), que liga Rifaina a Igarapava, foi liberada por volta das 15h desta sexta-feira, 22, após equipes de combate conseguirem controlar um incêndio de grandes proporções em um canavial.
Apesar do restabelecimento do tráfego, os fortes ventos espalharam o fogo para outros pontos da região, atingindo áreas em Buritizal e Aramina, municípios vizinhos à rodovia Anhanguera. As chamas também avançaram para vegetações na cidade mineira de Conquista, do outro lado do Rio Grande.
Mais cedo, a vicinal havia sido interditada pela Prefeitura de Rifaina devido à intensidade do incêndio, que deixou a pista sem condições de tráfego por conta da falta de visibilidade. A medida foi necessária para evitar que as chamas atingissem veículos e a fumaça prejudicasse a visão dos motoristas.
Caminhões-pipa e integrantes da Defesa Civil foram mobilizados para a contenção do fogo, que gerou chamas altas e se espalhou rapidamente.
A administração municipal reforçou o alerta para que a população evite a região e mantenha atenção diante do risco de novos focos.
