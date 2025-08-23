Francana e Monte Azul começam decidir mata-mata no Lanchão

A Francana começa a decisão contra o Monte Azul no mata-mata das oitavas de final da Copa Paulista, neste domingo, 24, às 10h, no estádio Lanchão. O Monte Azul é o atual campeão dessa competição.

A Veterana se classificou na quarta colocação do Grupo 2 na primeira fase da competição, enquanto que a equipe de Monte Azul Paulista terminou na segunda posição do Grupo 1.

A equipe esmeraldina vai contar com o retorno do técnico Wantuil Rodrigues, que cumpriu suspensão na última rodada por expulsão. Ele aposta na boa fase do time. “O time está em evolução. Estamos há seis rodadas invictas. O Monte Azul é o atual campeão da Copa Paulista e vamos ver os pontos que podemos explorar e onde temos que precaver”, disse o treinador ao GCN/Sampi/Difusora.