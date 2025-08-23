Francana e Monte Azul começam decidir mata-mata no Lanchão

A Francana começa a decisão contra o Monte Azul no mata-mata das oitavas de final da Copa Paulista, neste domingo, 24, às 10h, no estádio Lanchão. O Monte Azul é o atual campeão dessa competição.
A Veterana se classificou na quarta colocação do Grupo 2 na primeira fase da competição, enquanto que a equipe de Monte Azul Paulista terminou na segunda posição do Grupo 1.
A equipe esmeraldina vai contar com o retorno do técnico Wantuil Rodrigues, que cumpriu suspensão na última rodada por expulsão. Ele aposta na boa fase do time. “O time está em evolução. Estamos há seis rodadas invictas. O Monte Azul é o atual campeão da Copa Paulista e vamos ver os pontos que podemos explorar e onde temos que precaver”, disse o treinador ao GCN/Sampi/Difusora.
O treinador convoca a torcida para apoiar os jogadores no jogo deste domingo em casa. “Convido o torcedor para comparecer, a presença da torcida é muito importante para nos incentivar, já que o segundo jogo do mata-mata será em Monte Azul. Já é o segundo ano consecutivo que a Francana faz futebol o ano inteiro”.
A provável escalação da Veterana antecipada por Wantuil será: Jonathan Braz; Leandro, David, Rossi e Tico; Marquinhos, Murilo, Vinícius Oliveira e Jhonatã Faleiros; Baianinho e Bruno Henrique.
Os ingressos para o jogo custam R$ 20 arquibancadas e R$ 40 área coberta.
