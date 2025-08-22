24 de agosto de 2025
PERIGO

Queimada em canavial interdita rodovia na região de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Incêndio de grandes proporções na vicinal que liga Rifaina a Igarapava
Incêndio de grandes proporções na vicinal que liga Rifaina a Igarapava

A Prefeitura de Rifaina, a 69 km de Franca, informou que a vicinal que liga a cidade a Igarapava, rodovia Oswaldo Gilberto (RFN-010), foi interditada na tarde desta sexta-feira, 22, devido a um incêndio de grandes proporções em um canavial.

As chamas estão altas e ainda não foram totalmente controladas pelas equipes de combate a incêndio. A interdição foi necessária para evitar que as chamas cheguem a veículos e por falta de condições de tráfego - praticamente não há visibilidade.

A administração municipal reforça que a população evite a região e alerta para os riscos devido à intensidade do fogo. Atualizações serão fornecidas assim que a rodovia for liberada para o tráfego.

Caminhões-pipa e integrantes da Defesa Civil estão na região do incêndio.

