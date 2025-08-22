Creches de Franca abrem vagas para pedagogos; confira

Duas organizações sociais de Franca anunciaram a abertura de processos seletivos para a contratação de profissionais na área da educação. As oportunidades são destinadas a formados em pedagogia e contam com salários acima de R$ 2,6 mil, além de benefícios.

A Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários, localizada no Jardim Santa Bárbara, na região Sul da cidade, abriu duas vagas para auxiliar de apoio pedagógico. O salário é de R$ 2.755,00, com vale-alimentação de R$ 250,00, convênio médico pelo plano Vidas Reais, refeição na unidade e regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os interessados devem enviar currículo para o e-mail crecheirenedacunha@gmail.com. Os telefones (16) 3725-9181 e (16) 99124-5712 estão disponíveis para contato.

Já a Associação Solidária Futuro Feliz lançou edital de processo seletivo para preenchimento de uma vaga de educadora. O cargo exige licenciatura em pedagogia, carga horária de 44 horas semanais e oferece salário de R$ 2.613,39, além de cesta básica no valor de R$ 200,11 (cartão Sysprocard), assistência médica, seguro de vida e refeição na unidade.