INSS me deu alta, mas eu ainda não me recuperei: e agora?

Quando o INSS dá alta, é quase como se o perito dissesse: “Levanta-te e anda!” O detalhe é que, muitas vezes, você mal consegue levantar-se da cama. E a sensação é de estar sendo tratado como alguém que finge dor, que inventa doença ou que só quer “ficar em casa à toa”. Como se fosse fácil conviver com limitações, dores, medicamentos e consultas intermináveis. Como se alguém escolhesse viver assim.

Se você já passou por isso, sabe: é revoltante. O médico que acompanha o seu tratamento diz claramente que você não tem condições de voltar ao trabalho. Mas na perícia do INSS, em poucos minutos, alguém conclui o contrário. E pronto: alta decretada.

O que fazer diante dessa situação? Aceitar calado? Se arrastar de volta ao trabalho sem estar recuperado? Ou lutar pelo que é seu direito?

A resposta exige calma, estratégia e informação. E é isso que você vai entender agora: quais são suas alternativas, os riscos de cada uma e qual é o caminho mais seguro para proteger sua saúde e seu futuro. Enfim... O que fazer quando o sistema ignora o óbvio? O que fazer quando sua saúde grita, mas a burocracia tapa os ouvidos?

1. Voltar ao trabalho doente: o peso mais cruel