Cursinho popular retoma aulas e está com vagas abertas em Franca

Após um mês de recesso, o Cursinho Popular do Aeroporto retomou suas aulas no dia 16 de agosto e está com vagas abertas. Fundado em abril deste ano, o projeto oferece aulas gratuitas todos os sábados, das 8h às 13h, na Escola Estadual "Professor Sérgio Leça Teixeira", no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca.

A iniciativa é filiada à Organização Confluências de Educação Popular, um movimento internacional que busca democratizar o acesso ao ensino superior para comunidades periféricas, com dezenas de cursinhos espalhados pelo Brasil e em países de língua portuguesa, como Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

Inspirado em pensadores como Nego Bispo e bell hooks, o cursinho valoriza a educação popular, baseada na troca de saberes e no aprendizado coletivo. As aulas abordam conteúdos relevantes para os principais vestibulares do país, mas também buscam fortalecer a comunidade local, estimular o compartilhamento de experiências e abrir caminhos para o ingresso na universidade.