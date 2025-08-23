Aos 102 anos, francano celebra vida e um casamento de 74 anos

Alaor de Souza, morador da Vila Nicácio, em Franca, completa neste sábado, 23 de agosto, 102 anos de vida. Ao lado da mulher, dona Terezinha Gomes de Souza, de 94 anos, ele celebra também os 74 anos de casamento, refletindo sobre uma trajetória marcada por família, memórias e mudanças ao longo de um século

Natural de Ibiraci (MG), Alaor carrega na memória a infância simples, marcada pelo trabalho no campo e pelas primeiras responsabilidades que chegaram cedo. Filho mais velho de oito irmãos, viu o pai — professor, falecer com 52 anos. Ainda menino precisou assumir o papel de “pai” dentro de casa. Foi ele quem ensinou os irmãos a ler e a escrever, à noite, depois das longas jornadas de trabalho na lavoura.

“Eu era menino também, mas disse para minha mãe: pode deixar, que eu ensino eles. E ensinei”, conta.