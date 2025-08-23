A última vez que estivemos juntos num mesmo evento foi exatamente quando integramos um excelente camarote (próximo ao palco o bastante) no grande e inesquecível show do ABBA, no Villa Eventos. Tempo bastante para fotos e papearmos muito sobre os assuntos e mais assuntos do Socialmente Falando francano. Do início ao fim do supershow. Afinal, naquele privilegiado local, tudo de bom, os assuntos fluíram aceleradamente. Me contando ela que, após anos, agora estava com seu escritório (ela é atuante advogada da cidade) em ponto centralíssimo e excelente da rua Floriano Peixoto. De quem sobe a rua, ao lado esquerdo do fluxo do trânsito, vê sua placa em destaque (bem ao lado do sempre concorrido salão de Beleza VL/que tem movimento imenso há muitos anos). Dra. Abadia Neves Bereta (foto) está agora muitíssimo bem localizada, bem pertinho da área central de Franca. Já sobre o grande show do ABBA, saímos todos felizes. Foram mesmo horas pra não esquecer jamais. Valeu, valeu, valeu. Muito! E desejar à prezada amiga Abadia só êxitos e mais êxitos.
Manos que muito estimo
Bel e Biel Balieiro. Ele foi quem teve a força (ou reuniu todas as forças) para que o ABBA se apresentasse aqui na cidade. No Villa Eventos (estrada Franca a Patrocínio Paulista). Casa lotadíssima. Higininho não faltaria, não faltou. Presente desde o início da grande noite. Aplausos, aplausos e mais aplausos ao Biel. Que sabe das coisas e como torna-las possíveis.
Chiquérrima
Adorama Rosa Alves Arruda (Sra. Dr. Daniel Arruda) aniversaria dia 25/8 (2ª. feira).
Beijos muito carinhosos
Para a bela, sempre bela. A revi fazendo compras no varejão. A sempre Elisa Miéle Gosuen Pêra também muda de idade por agorinha, dia 28/8 (5ª. feira).
Gente finíssima
Hora do meu abraço a ele, no dia certo de mudar de idade (27/8 – 4ª. feira). Meu abraço não faltaria ao prezado Alécio Sidney Magalini Filho.
Abraçando e cumprimentando
Por mais um ano de vida: meu amigo, o cirurgião dentista conceituado – Dr. Cairo Rodrigues Alves Marcondes Luz. Que faz niver em 25/8 (2ª. feira).
Acho...
...certíssimos os pais que observam determinados detalhes de pertinho. Como o tal “eu uso o celular pra estudar” (não acredito). Outra coisa: a tal da “IA” (inteligência Artificial). Vocês, papais e mamães, será possível deixar um robô comandar o aprendizado de seus filhos? Ou preferem, vocês mesmo acompanharem tudo de pertíssimo? A responsabilidade de vocês é enooorme.
No Villa...
... Eventos tem “Rock Festival”. Dia 23/8 (sábado), a partir das 16h. Atrações confirmadas: CPM22, Detonautas, Di Ferrero, a União Charlie Brown Jr. e Santiago. Detalhe: local com área de alimentação e de descanso. É hoje, 23 de agosto!
Nats
Sábado, 23: Eulice Gomes Duarte, Luiz Thomaz Balieiro Júnior (o Li), Tunico Attalah e Sabrina Macedo.
Domingo, 24: Eliane Sanches Querino Chehoud, Marcelo dos Reis Morais (o Gian da dupla com Giovani) e Dra. Fabiana Simões Souza Russo (Sra. Dr. Marlo Russo).
Segunda, 25: Rodrigo Junqueira.
Terça, 26: Fabrício Viscondi Gonzaga.
Quarta, 27: Luciano Lambert e Lucinha Ribeiro.
Quinta, 28: Dr. João Francisco Arantes. Cíntia Carvalho Toledo, Regina (sra. Luiz Gonzaga Junqueira) e Camilla Silva Cintra.
Dica
Exibir objetos de valor alto, costuma ser um detalhe chamado de baixa autoestima.
Ponto final
Aprenda que as falhas que tem hoje são exatamente aquelas em que seus pais tentavam corrigir quando você era criança. Aprenda que ficar sentindo vontade gasta tanto tempo e energia quanto planejar. Aprenda que amigos a gente nunca tem demais
(H. Jackson Brown Jr.)
