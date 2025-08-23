A última vez que estivemos juntos num mesmo evento foi exatamente quando integramos um excelente camarote (próximo ao palco o bastante) no grande e inesquecível show do ABBA, no Villa Eventos. Tempo bastante para fotos e papearmos muito sobre os assuntos e mais assuntos do Socialmente Falando francano. Do início ao fim do supershow. Afinal, naquele privilegiado local, tudo de bom, os assuntos fluíram aceleradamente. Me contando ela que, após anos, agora estava com seu escritório (ela é atuante advogada da cidade) em ponto centralíssimo e excelente da rua Floriano Peixoto. De quem sobe a rua, ao lado esquerdo do fluxo do trânsito, vê sua placa em destaque (bem ao lado do sempre concorrido salão de Beleza VL/que tem movimento imenso há muitos anos). Dra. Abadia Neves Bereta (foto) está agora muitíssimo bem localizada, bem pertinho da área central de Franca. Já sobre o grande show do ABBA, saímos todos felizes. Foram mesmo horas pra não esquecer jamais. Valeu, valeu, valeu. Muito! E desejar à prezada amiga Abadia só êxitos e mais êxitos.

Manos que muito estimo

Bel e Biel Balieiro. Ele foi quem teve a força (ou reuniu todas as forças) para que o ABBA se apresentasse aqui na cidade. No Villa Eventos (estrada Franca a Patrocínio Paulista). Casa lotadíssima. Higininho não faltaria, não faltou. Presente desde o início da grande noite. Aplausos, aplausos e mais aplausos ao Biel. Que sabe das coisas e como torna-las possíveis.

Chiquérrima