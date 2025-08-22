Sesi Franca enfrenta o Bauru com time misto no 'Pedrocão'

O Sesi Franca enfrenta o Bauru, na noite desta sexta-feira, 22, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela 6ª partida do Campeonato Paulista de Basquete de 2025.
A equipe francana deverá contar novamente com uma equipe mista, intercalando os principais jogadores com os jovens do time sub-22. A programação é utilizar gradativamente os atletas contratados, como Felício, Bennett e Rafael Mineiro, além do remanescente David Jackson. Os quatro vêm jogando partidas do time em casa.
Ainda falta fazer sua estreia no clube francano o armador argentino Juan Laterza. Seguem na seleção brasileira Lucas Dias e Georginho, confirmados na lista definitiva para a disputa da Americup, na Nicarágua, entre os dias 22 a 31 deste mês.
Além da partida diante do Bauru, nesta sexta-feira, o Sesi Franca fará outras duas partidas em casa na sequência do estadual. Enfrentará o Corinthians neste domingo, 24, às 18h, no "Pedrocão", e o Pinheiros, na próxima quarta-feira, dia 27, às 19h.
O Sesi Franca soma quatro vitórias e uma derrota no Estadual. O Bauru tem três vitórias e duas derrotas. Os ingressos para os jogos no "Pedrocão", neste início de temporada, custam R$ 10 arquibancadas e R$ 20 numeradas.
