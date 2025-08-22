Sesi Franca enfrenta o Bauru com time misto no 'Pedrocão'

O Sesi Franca enfrenta o Bauru, na noite desta sexta-feira, 22, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela 6ª partida do Campeonato Paulista de Basquete de 2025.

A equipe francana deverá contar novamente com uma equipe mista, intercalando os principais jogadores com os jovens do time sub-22. A programação é utilizar gradativamente os atletas contratados, como Felício, Bennett e Rafael Mineiro, além do remanescente David Jackson. Os quatro vêm jogando partidas do time em casa.

Ainda falta fazer sua estreia no clube francano o armador argentino Juan Laterza. Seguem na seleção brasileira Lucas Dias e Georginho, confirmados na lista definitiva para a disputa da Americup, na Nicarágua, entre os dias 22 a 31 deste mês.