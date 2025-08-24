De Sales para a seleção: Antonella vai jogar o Pan-Americano

O talento de uma jovem atleta de Sales Oliveira, na região de Franca, a levou ao topo do esporte nacional e, agora, à seleção brasileira. Aos 12 anos, Antonella de Campos foi convocada para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Beach Tennis, que acontece em Caraguatatuba entre 25 e 28 de Setembro, a coroação de uma temporada em que ela se tornou a número 1 do ranking nacional Sub-12.

A convocação é a primeira da carreira da menina e se trata de uma realização de um sonho para a atleta, que se prepara para seu maior desafio até agora. “Uma grande honra. Que emoção, que orgulho representar meu país. Estarei competindo ao lado de grandes atletas”, celebrou Antonella. No Pan-Americano, ela disputará na categoria de duplas com Sophia Ferreira e na categoria Duplas mistas com Eduardo Borges.

A jornada até a seleção foi meteórica. Antonella começou no beach tennis como um passatempo, mas rapidamente se destacou. No início do ano, em sua estreia no Circuito Paulista, formou dupla com uma atleta que conheceu por um grupo de WhatsApp e, sem nunca terem treinado juntas, foram campeãs. A parceria foi um sucesso e elas se consagraram tricampeãs estaduais.