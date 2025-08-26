Sem denúncia, agressão contra morador de rua fica sem apuração

Um vídeo registrado na sexta-feira, 15, uma cena de violência na avenida Flávio Rocha, região norte de Franca. Um motorista de caminhonete foi flagrado agredindo um homem em situação de rua, próximo ao Jardim Redentor.

Segundo informações iniciais, a confusão teria começado quando o morador pediu dinheiro ao motorista. Em seguida, o condutor desceu do veículo e partiu para cima da vítima, que caiu no chão e foi atingida por vários chutes. Outro homem acompanhava o agressor no momento da ação.

As imagens, gravadas por um carro que seguia logo atrás e divulgadas nas redes sociais, mostram a vítima sem esboçar reação diante da violência.