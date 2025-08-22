Incêndio destrói casa em Franca e ex-mulher de morador é suspeita

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência, na noite dessa quinta-feira, 21 no Parque Vicente Leporace, em Franca, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Há fortes indícios de que o fogo tenha sido criminoso.

Por volta de 22h20, vizinhos da rua Tobias Dias Fernandes perceberam as chamas que já tomavam conta do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros. O cheiro intenso de fumaça se espalhou rapidamente pela vizinhança, deixando os moradores assustados.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram o fogo consumindo todos os cômodos: quarto, sala, cozinha e banheiro. Com rapidez, conseguiram conter as chamas antes que se alastrassem para casas vizinhas, evitando uma tragédia ainda maior.