Incêndio destrói casa em Franca e ex-mulher de morador é suspeita

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência, na noite dessa quinta-feira, 21 no Parque Vicente Leporace, em Franca, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Há fortes indícios de que o fogo tenha sido criminoso.
Por volta de 22h20, vizinhos da rua Tobias Dias Fernandes perceberam as chamas que já tomavam conta do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros. O cheiro intenso de fumaça se espalhou rapidamente pela vizinhança, deixando os moradores assustados.
Ao chegarem, os bombeiros encontraram o fogo consumindo todos os cômodos: quarto, sala, cozinha e banheiro. Com rapidez, conseguiram conter as chamas antes que se alastrassem para casas vizinhas, evitando uma tragédia ainda maior.
Apesar da ação rápida, os danos foram devastadores. O telhado desabou, as paredes ficaram com rachaduras e a estrutura da casa foi comprometida. O imóvel agora corre risco de desmoronamento.
Segundo testemunhas, o proprietário mora sozinho, mas havia permitido que sua ex-mulher voltasse a residir com ele recentemente. Vizinhos afirmam que a mulher teria colocado fogo no imóvel e fugido em seguida. Um dia antes, o casal havia discutido.
No momento do incêndio, o dono da casa não estava no local. Ele trabalha em uma fazenda e, por isso, escapou ileso.
A Polícia Militar solicitou perícia no imóvel e acionou um engenheiro da Prefeitura para avaliar os riscos da estrutura. Ninguém ficou ferido.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.