Quatro vítimas ficam feridas em capotamentos na Cândido Portinari

Dois acidentes de trânsito foram registrados na tarde dessa quinta-feira, 21, na rodovia Cândido Portinari, em trechos de Franca e Restinga, ambos no sentido sul. As ocorrências aconteceram com diferença de poucos minutos e deixaram quatro pessoas feridas.

O primeiro capotamento aconteceu por volta das 15h, no km 391, em Franca, envolvendo uma caminhonete azul. Segundo informações da Arteris ViaPaulista, concessionária que administra a rodovia, uma vítima teve ferimentos moderados. A faixa direita da pista sentido Batatais precisou ser interditada para atendimento das equipes, mas não houve registro de congestionamento.

Já às 15h17, no km 384 da rodovia, em Restinga, outro automóvel, desta vez cinza, se envolveu em um acidente após colidir contra um talude e capotar. Três pessoas ficaram feridas - duas em estado leve e uma em estado moderado, sendo duas mulheres e uma criança. Apesar da gravidade da ocorrência, o tráfego seguiu sem interdições ou lentidão.