Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 22, em Franca:
Nome: Iraci dos Santos Seixas
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Jairo de Lima
Idade: 61 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Rosaria Rosa
Idade: 58 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Claudio Donizeti Pereira
Idade: 59 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Luiz Antônio de Medeiros
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
