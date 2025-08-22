Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 22, em Franca:

Nome: Iraci dos Santos Seixas

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Jairo de Lima

Idade: 61 anos

Local do velório: São Vicente, sala 8

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h