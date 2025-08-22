Fim de semana em Franca: alerta une calor de 32°C e ar ruim

O francano deve se preparar para um fim de semana de sol forte, calor intenso e, principalmente, muita atenção com a saúde. A previsão do tempo indica que as temperaturas podem chegar a 32°C em Franca, enquanto um alerta para a qualidade do ar, classificada como "Moderada", está em vigor para a cidade, com condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes.

Atenção redobrada com a saúde: ar seco e poluído

A qualidade do ar na cidade está classificada como Moderada devido à alta concentração de Partículas Inaláveis (MP10). Essa condição, somada ao tempo seco, pode causar sintomas como tosse seca e cansaço, principalmente em pessoas com doenças respiratórias.

O principal alerta é para os grupos sensíveis: pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, crianças e idosos devem reduzir ao máximo os esforços pesados ao ar livre.

Recomendações para a baixa umidade