Fim de semana em Franca: alerta une calor de 32°C e ar ruim

O francano deve se preparar para um fim de semana de sol forte, calor intenso e, principalmente, muita atenção com a saúde. A previsão do tempo indica que as temperaturas podem chegar a 32°C em Franca, enquanto um alerta para a qualidade do ar, classificada como "Moderada", está em vigor para a cidade, com condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes.
Atenção redobrada com a saúde: ar seco e poluído
A qualidade do ar na cidade está classificada como Moderada devido à alta concentração de Partículas Inaláveis (MP10). Essa condição, somada ao tempo seco, pode causar sintomas como tosse seca e cansaço, principalmente em pessoas com doenças respiratórias.
O principal alerta é para os grupos sensíveis: pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, crianças e idosos devem reduzir ao máximo os esforços pesados ao ar livre.
Recomendações para a baixa umidade
Para enfrentar o tempo seco, a Defesa Civil orienta:
- Hidrate-se constantemente: beba muita água durante todo o dia; utilize também soro fisiológico para olhos e narinas;
- Evite o desgaste: suspenda exercícios físicos e trabalhos pesados ao ar livre nos horários mais críticos, geralmente entre 10h e 16h;
- Umidifique ambientes: use vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água para melhorar a qualidade do ar em casa.
Previsão do tempo para o fim de semana
A sexta-feira, 22, já começou quente e ensolarada em Franca, com mínima de 20ºC e máxima de 31ºC. O céu fica sem nuvens durante o dia, com um leve aumento da nebulosidade à noite, mas sem chance de chuva. A umidade do ar cairá a 21% - o ideal recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) é entre 60% e 80%.
No sábado, 23, o calor continua. A mínima registrada será de 17ºC, proporcionando uma noite mais amena, mas a máxima atinge novamente os 31ºC. O dia será de sol com algumas nuvens à tarde, e a noite promete ser estrelada. A umidade deverá subir ligeiramente para 24%.
O domingo, 24, será o dia mais quente do fim de semana. A mínima será de 18ºC e a máxima pode chegar a 32ºC. O sol predomina, com aumento de nuvens à tarde e à noite, mas o tempo segue firme e sem chuva. A umidade deverá cair novamente para 20%.
