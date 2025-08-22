Força-tarefa de limpeza atua em todas as regiões de Franca

As equipes de limpeza da Prefeitura de Franca intensificaram os trabalhos de manutenção e zeladoria em diversas regiões da cidade ao longo desta semana. As frentes de serviço realizaram roçadas, podas de árvores, raspagem de guias e recolhimento de materiais inservíveis em praças, avenidas e bairros.

Nessa quinta-feira, 21, os trabalhos de raspagem se concentraram em importantes avenidas, como a Carlos Alberto Haddad, Rio Negro e Solimões, Willian Azzuz e Monteiro Lobato. Já a roçada foi realizada em bairros como o Jardim do Éden, Palma e Jardim Dermínio. Apenas de uma área nos fundos do Jardim do Éden, foram retirados cinco caminhões de materiais.

Ao longo da semana, as ações também contemplaram a limpeza e raspagem da praça do Jardim Brasilândia, a Praça Tancredo Neves (Parque Progresso) e a lavagem completa da Praça Salim Jorge, no bairro da Estação. A Praça da Sé, no Centro, recebeu serviços de poda de árvores.