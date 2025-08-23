Festa do Livro lança a HQ de terror 'Detetive Coisa' em Franca

A segunda edição da "Festa do Livro - LEIA!", Franca será o palco para o lançamento oficial da história em quadrinhos Detetive Coisa: Almanaque do Terror. O evento, que celebra a produção literária e artística da cidade, acontece neste sábado, 23, a partir das 19h, no Ponto de Cultura Espaço Nulo, localizado na rua Maria Cândida de Vilhena, 530, no Jardim Dr. Antonio Petraglia, com entrada gratuita.

A noite promete uma imersão no universo da nona arte e da literatura local. A programação contará com uma exposição dos desenhos originais da HQ, uma mostra sobre outros quadrinistas de Franca e uma exposição de obras de escritores da cidade.

Um dos pontos altos do evento será um bate-papo com os artistas e a equipe de produção da nova HQ, que foi viabilizada com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). A noite será embalada por uma discotecagem ao vivo com DJ.