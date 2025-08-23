Festa do Livro lança a HQ de terror 'Detetive Coisa' em Franca

A segunda edição da "Festa do Livro - LEIA!", Franca será o palco para o lançamento oficial da história em quadrinhos Detetive Coisa: Almanaque do Terror. O evento, que celebra a produção literária e artística da cidade, acontece neste sábado, 23, a partir das 19h, no Ponto de Cultura Espaço Nulo, localizado na rua Maria Cândida de Vilhena, 530, no Jardim Dr. Antonio Petraglia, com entrada gratuita.
A noite promete uma imersão no universo da nona arte e da literatura local. A programação contará com uma exposição dos desenhos originais da HQ, uma mostra sobre outros quadrinistas de Franca e uma exposição de obras de escritores da cidade.
Um dos pontos altos do evento será um bate-papo com os artistas e a equipe de produção da nova HQ, que foi viabilizada com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). A noite será embalada por uma discotecagem ao vivo com DJ.
Pensando na inclusão, todo o evento contará com acessibilidade em Libras, garantindo que a comunidade surda possa participar plenamente das atividades.
O Projeto ‘Histórias em Quadrinhos (HQ) conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Cultura. A atividade, que está com 20 vagas disponíveis, acontecerá das 14 às 17 horas desta sexta-feira, 22, no Aquário da Biblioteca da Unesp (avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 900, Jardim Petráglia).
A proposta é oferecer uma experiência criativa e formativa em que os participantes poderão conhecer mais sobre a linguagem da modalidade e desenvolver a própria história em quadrinhos. O encontro vai abordar desde os fundamentos da arte sequencial até a prática de criação de personagens, elaboração de roteiros, técnicas de desenho, arte-final, coloração e recursos narrativos como balões e caixas de texto.
