Franca terá mais 2,6 mil castrações gratuitas de cães e gatos

O programa de castração gratuita de cães e gatos da Prefeitura de Franca será ampliado com a oferta de mais 2.640 procedimentos. A Câmara Municipal aprovou um projeto do Executivo que destina mais de R$ 392 mil para a continuidade do serviço, que já realizou mais de 6 mil cirurgias de janeiro a agosto deste ano.
O serviço está disponível para qualquer morador da cidade que seja responsável por um cão ou gato. Além da ampliação das castrações, o projeto aprovado também garante o repasse de R$ 150 mil para o convênio com o Hospital Veterinário da Unifran e o VetMóvel, assegurando o atendimento de urgência a animais de rua atropelados ou vítimas de maus-tratos.
Como solicitar a castração gratuita
O responsável pelo animal, que deve ter 21 anos ou mais, precisa ir até o Canil Municipal, na rua José Gianesela, 415, City Petrópolis, para retirar a ficha de autorização para a cirurgia. É necessário apresentar os seguintes documentos (original e cópia):
- RG e CPF;
- Comprovante de endereço recente (últimos 3 meses).
Com a ficha em mãos, o tutor deve agendar o procedimento diretamente nas clínicas conveniadas.
