INCÊNDIO

Carreta pega fogo e mobiliza equipes na Cândido Portinari

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Fogo se espalhou rapidamente pelo dois lados da pista
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma carreta carregada com bobinas de papel na madrugada desta sexta-feira, 22, por volta das 2h10, na rodovia Cândido Portinari, altura do km 453, próximo ao trevo de Igaçaba, sentido Pedregulho a Rifaina.

O motorista conseguiu agir rapidamente, desengatando o cavalo mecânico e se afastando do veículo em chamas, saindo ileso. O fogo se espalhou pelos dois lados da pista, o que exigiu ação imediata de diversas equipes.

O combate às chamas contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Franca, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e de um caminhão-pipa da Prefeitura de Rifaina. O Policiamento Rodoviário também esteve no local, sinalizando a via e garantindo a segurança dos motoristas que passavam pelo trecho.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.

