Augusto & Atílio, dupla sertaneja da região, faz show em Barretos

A dupla sertaneja Augusto & Atílio volta à Festa do Peão de Barretos nesta segunda-feira, dia 25 de agosto, aniversário da cidade, em apresentação marcada para o Palco Amanhecer. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
O show traz um repertório que mistura sucessos autorais, como “Corpo Sexy”, “Caminho da Roça” e “Cabelo Loiro”, a clássicos do sertanejo e modões. Entre as novidades está o single “Voltinha de Trator (Bom de Cama)”, em parceria com Brenno & Mateus, que já acumula mais de 2,5 milhões de visualizações no YouTube. A faixa faz parte do DVD “Mete Marcha no Paraná”, gravado em junho, em Londrina (PR).
Augusto & Atílio, são naturais de Sales Oliveira, a 59 km de Franca, e cresceram em um ambiente familiar ligado à música sertaneja, acompanhando o trabalho da dupla formada pelo pai de Atílio e seu parceiro Santana. Eles somam mais de 63 milhões de visualizações no YouTube, com três DVDs lançados: “Ao Vivo em Maresias” (2022), “Nu Mei Delas” (2024) e “Mete Marcha” (2025).
No mesmo dia, a programação da Festa do Peão também terá apresentações de Marcelo Aguiar, no Palco Amanhecer, e do Frei Gilson, no Palco Estádio.
Veja a programação completa da Festa do Peão de Barretos:
ESTÁDIO:
21/08 - Fernando & Sorocaba / João Bosco & Vinicius / Guilherme & Santiago
22/08 - Bruno & Marrone / Hugo & Guilherme / Murilo Huff
23/08 - Ana Castela / Zé Neto & Cristiano com participação especial de Diego & Arnaldo / Nattan
24/08 - Felipe & Rodrigo / Matheus & Kauan / Léo Foguete
25/08 - Frei Gilson
27/08 - Daniel Projeto “Cê Tá Doido” com Ícaro & Gilmar / Panda / Humberto & Ronaldo
28/08 - Ana Castela - Gravação do DVD Herança Boiadeira - Rodeio / Country Beat (Participação Especial) / Zezé Di Camargo & Luciano / Clayton & Romário
29/08 - Chitãozinho & Xororó / Leonardo / Maiara & Maraisa / Jiraya UAI
30/08 - Jorge & Mateus - Show 20 anos / Show Barretão 70tão - Rio Negro & Solimões / Cesar Menotti & Fabiano / Edson & Hudson
31/08 - Final do Rodeio Internacional
PALCO AMANHECER:
22/08 - Munhoz & Mariano / VH & Alexandre / Henrique & Diego / Luiz Claudio & Giuliano / Us Agroboy
23/08 - Guilherme & Benuto / Maria Cecília & Rodolfo / Léo & Raphael / Diego & Arnaldo / Jiraya Uai
25/08 - Marcelo Aguiar / Augusto & Atilio
26/08 - Alex & Medina / Bruno & Barretto / Jads & Jadson / Open Farra
27/08 - João Villa & Rafael / Lorena Cristine
28/08 - Cézar & Paulinho / Valéria Barros / Thiago Carvalho / Bruno César & Rodrigo / Netto DJ
29/08 - Zé Felipe / Emilio & Eduardo / João Pedro & Cristiano / Danilo & Davi / Loubet
30/08 - Trio Parada Dura / Pedro Libe / Bruno Rosa / Fiduma & Jeca
BARRETÃO ELÉTRICO:
22/08 - Xanddy Harmonia
23/08 - Banda Eva
30/08 - Michel Teló
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.