Augusto & Atílio, dupla sertaneja da região, faz show em Barretos

A dupla sertaneja Augusto & Atílio volta à Festa do Peão de Barretos nesta segunda-feira, dia 25 de agosto, aniversário da cidade, em apresentação marcada para o Palco Amanhecer. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

O show traz um repertório que mistura sucessos autorais, como “Corpo Sexy”, “Caminho da Roça” e “Cabelo Loiro”, a clássicos do sertanejo e modões. Entre as novidades está o single “Voltinha de Trator (Bom de Cama)”, em parceria com Brenno & Mateus, que já acumula mais de 2,5 milhões de visualizações no YouTube. A faixa faz parte do DVD “Mete Marcha no Paraná”, gravado em junho, em Londrina (PR).

Augusto & Atílio, são naturais de Sales Oliveira, a 59 km de Franca, e cresceram em um ambiente familiar ligado à música sertaneja, acompanhando o trabalho da dupla formada pelo pai de Atílio e seu parceiro Santana. Eles somam mais de 63 milhões de visualizações no YouTube, com três DVDs lançados: “Ao Vivo em Maresias” (2022), “Nu Mei Delas” (2024) e “Mete Marcha” (2025).