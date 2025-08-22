McDia Feliz acontece neste sábado em prol do HCâncer de Franca

O McDia Feliz celebra sua 37ª edição neste sábado, 23, em todas as unidades do restaurante em Franca - e nacionalmente também. As verbas acumuladas na edição deste ano nos restaurantes locais serão destinadas ao Hospital do Câncer de Franca, que faz parte do Grupo Santa Casa.

Para contribuir na campanha, o interessado deve garantir seu tíquete para adquirir um BigMac. O valor é de R$ 20. Além deste, outros produtos exclusivos podem ser comprados que também farão parte do acúmulo de renda da iniciativa, como camiseta, copo, garrafa térmica, mochila, entre outros.

Com o dinheiro arrecadado em 2023 - R$ 199.106,94 -, foram adquiridos dois aparelhos de alto fluxo; dois ventiladores mecânicos Bipap; um monitor multiparâmetro; duas fototerapias neonatais e dois refrigeradores para medicamentos oncológicos.