McDia Feliz acontece neste sábado em prol do HCâncer de Franca

O McDia Feliz celebra sua 37ª edição neste sábado, 23, em todas as unidades do restaurante em Franca - e nacionalmente também. As verbas acumuladas na edição deste ano nos restaurantes locais serão destinadas ao Hospital do Câncer de Franca, que faz parte do Grupo Santa Casa.
Para contribuir na campanha, o interessado deve garantir seu tíquete para adquirir um BigMac. O valor é de R$ 20. Além deste, outros produtos exclusivos podem ser comprados que também farão parte do acúmulo de renda da iniciativa, como camiseta, copo, garrafa térmica, mochila, entre outros.
Com o dinheiro arrecadado em 2023 - R$ 199.106,94 -, foram adquiridos dois aparelhos de alto fluxo; dois ventiladores mecânicos Bipap; um monitor multiparâmetro; duas fototerapias neonatais e dois refrigeradores para medicamentos oncológicos.
Os novos equipamentos modernizaram o atendimento às crianças e adolescentes em tratamento no Hospital do Câncer. Os espaços do hospital como consultórios, salas de quimioterapia, brinquedoteca, sala de aula de projeto, Classe Hospitalar, entre outros, foram revitalizados.
Já em 2024, R$ 139.303,73 foram arrecadados e este valor também foi investido na compra de novos equipamentos para reabilitação dos pacientes.
Para a edição de 2025, a estimativa é de acúmulo de R$ 150 mil. O médico Sidnei Martins de Oliveira, presidente voluntário do Grupo Santa Casa de Franca, se demonstrou confiante. “Nossa expectativa é a melhor possível. Contamos, mais uma vez, com a participação massiva e a generosidade de cada cidadão de Franca. Essa mobilização é vital para garantirmos um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado. Neste sábado, 23 de agosto, comer um BigMac é um ato concreto de cuidado com as nossas crianças”, declarou.
Sobre o McDia Feliz
Criado em 1988, o McDia Feliz é a principal campanha beneficente do McDonalds no Brasil e uma das maiores mobilizações nacionais em prol da saúde infantojuvenil. A iniciativa gera recursos para instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que trabalham para aumentar os índices de cura e qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer. Desde sua primeira edição, a campanha já arrecadou mais de R$ 425 milhões.
