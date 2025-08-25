Franca Rodeo definirá um dos peões para a final de Barretos 2026

O Franca Rodeo Music, que acontece de 25 a 27 de setembro, marcará a estreia da cidade no circuito oficial da Liga Nacional de Rodeio, uma das mais importantes entidades do setor no Brasil.

O presidente da Liga, Marcos Abud, destacou a relevância da inclusão de Franca no calendário da competição. Segundo ele, a parceria com o Viola Show, responsável pela organização do evento, foi fundamental para que a etapa se tornasse realidade.

“É um prazer muito grande estar em Franca este ano. O Viola já trabalha com a gente há muitos anos, respeita as regras da Liga e isso abriu o caminho para que a cidade recebesse uma etapa oficial”, disse.

Classificação direta para Barretos