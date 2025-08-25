Franca Rodeo definirá um dos peões para a final de Barretos 2026

O Franca Rodeo Music, que acontece de 25 a 27 de setembro, marcará a estreia da cidade no circuito oficial da Liga Nacional de Rodeio, uma das mais importantes entidades do setor no Brasil.
O presidente da Liga, Marcos Abud, destacou a relevância da inclusão de Franca no calendário da competição. Segundo ele, a parceria com o Viola Show, responsável pela organização do evento, foi fundamental para que a etapa se tornasse realidade.
“É um prazer muito grande estar em Franca este ano. O Viola já trabalha com a gente há muitos anos, respeita as regras da Liga e isso abriu o caminho para que a cidade recebesse uma etapa oficial”, disse.
Classificação direta para Barretos
O grande atrativo é que o campeão do Franca Rodeo Music 2025 já garantirá uma vaga direta para disputar a final da Liga em Barretos, em 2026. Atualmente, a LNR reúne etapas em mais de 100 cidades brasileiras, passando por 16 estados e selecionando apenas os principais rodeios do país, que atendem a exigências como premiação mínima, pagamento formal a competidores e cobertura de seguros.
A Liga leva, em média, entre 85 e 90 competidores para o Barretão. “O vencedor de Franca já estará entre esses classificados. É importante ressaltar que não são apenas peões da região que competem, mas sim os melhores nomes do circuito nacional, que disputam etapas o ano todo”, explicou Abud.
Reconhecimento internacional
A LNR também tem projeção fora do Brasil. Os cinco primeiros colocados do ranking anual ganham vaga para disputar o The American, nos Estados Unidos, considerado um dos maiores campeonatos de rodeio do mundo, com premiação de até 2 milhões de dólares. “Somos a única liga brasileira que garante essa classificação direta. É um diferencial que mostra a seriedade e a projeção internacional do nosso trabalho”, afirmou o presidente.
Impacto na economia e no entretenimento
Além do aspecto esportivo, o Franca Rodeo deve movimentar diferentes setores da economia local. “Um rodeio de ponta aquece o comércio, a hotelaria e até o vestuário, já que muita gente compra roupas, botas e chapéus para viver esse clima. Franca terá um evento de alto nível, com juízes, locutores e comentaristas credenciados pela Liga”, ressaltou Abud.
Ele ainda fez questão de convidar a população a prestigiar a festa. “Quero que as pessoas venham assistir e vejam como a gente trata os animais, como os competidores se apresentam. Tenho certeza que será um rodeio inesquecível.”
Programação confirmada
O Franca Rodeo Music trará grandes nomes da música nacional. Confira:
- Quinta-feira (25/9): Jorge & Mateus e Pedro Libe
- Sexta-feira (26/9): Hugo & Guilherme e VH & Alexandre
- Sábado (27/9): Luan Santana, Jiraya Uai e Jeito Moleque
Os ingressos para o setores do evento estão disponivéis na plataforma de vendas on-line Q2 Ingressos.
