Franca ganha cursos inéditos de Cozinha e Gestão de Cardápios

A Escola Municipal Profissionalizante de Franca está ampliando sua grade com dois novos cursos gratuitos na área de gastronomia, oferecidos em uma parceria inédita com o Senac. As principais novidades são as formações para Auxiliar de Cozinha e o curso inédito de Bares e Restaurantes – Gestão de Cardápios.
São 25 vagas para cada um dos novos cursos. O de Auxiliar de Cozinha é uma formação longa, de 240 horas, com início em 15 de setembro. Já o de Gestão de Cardápios, com formato híbrido (presencial e online), começa no dia 22 de setembro e é voltado para estudantes e profissionais que desejam se especializar.
Outras oportunidades
Além das novidades, a escola segue com vagas abertas para diversas outras capacitações. Há oportunidades remanescentes em cursos como Produtos de Confeitaria (2 vagas), Pães Doces e Semi-Doces (13 vagas), Festival de Palha Italiana (25 vagas) e Inglês On-line.
Como se inscrever
As inscrições para todos os cursos devem ser feitas presencialmente na sede da Escola Profissionalizante. É necessário que o candidato compareça ao local para preencher a documentação e apresentar RG e CPF originais.
- Onde: Escola Municipal Profissionalizante - Rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948 - Centro.
- Mais informações: Pelos telefones (16) 3706-6590 (fixo) e (16) 3724-7417 (WhatsApp).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.