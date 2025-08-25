Franca ganha cursos inéditos de Cozinha e Gestão de Cardápios

A Escola Municipal Profissionalizante de Franca está ampliando sua grade com dois novos cursos gratuitos na área de gastronomia, oferecidos em uma parceria inédita com o Senac. As principais novidades são as formações para Auxiliar de Cozinha e o curso inédito de Bares e Restaurantes – Gestão de Cardápios.

São 25 vagas para cada um dos novos cursos. O de Auxiliar de Cozinha é uma formação longa, de 240 horas, com início em 15 de setembro. Já o de Gestão de Cardápios, com formato híbrido (presencial e online), começa no dia 22 de setembro e é voltado para estudantes e profissionais que desejam se especializar.

Outras oportunidades

Além das novidades, a escola segue com vagas abertas para diversas outras capacitações. Há oportunidades remanescentes em cursos como Produtos de Confeitaria (2 vagas), Pães Doces e Semi-Doces (13 vagas), Festival de Palha Italiana (25 vagas) e Inglês On-line.

Como se inscrever