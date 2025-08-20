Não teria chegado onde cheguei sem a oratória, diz Cíntia Chagas

A especialista em comunicação Cíntia Chagas, com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, esteve presente no 11° Fórum do Conselho da Mulher Empreendedora, que foi realizado nesta quarta-feira, 20, no Villa Eventos, em Franca.
Com o tema “Oratória da Elegância”, Cíntia trouxe dicas sobre posicionamento e oratória para mulheres, que as deixam mais elegantes e apresentáveis ao olhar do público.
“A oratória é a arte dos detalhes. Não teria chegado onde cheguei sem a oratória. Estou no Instagram há 11 anos e somente há quatro me atentei ao poder da oratória”, explicou Cíntia.
A palestra teve seus momentos de descontração, onde a palestrante corrigia erros de português e fazia piadas com sua vida pessoal. “Você precisa ter a linguagem do local que você almeja chegar na vida. Você jamais será um Dom Perignon enquanto falar como Sidra Cereser.”
Houve interações com o público e até mesmo divulgação dos serviços de algumas das empreendedoras presentes. “Se eu for a algum evento, saiba que alguém me pagou, não tenho paciência. Meus clientes ficam ofendidos, acham que é com eles. Eu sou introspectiva”, descontraiu.
Perguntas das empresárias
Cíntia encerrou sua palestra respondendo às perguntas das empresárias presentes, algo que, segundo ela, não costuma fazer em suas apresentações. Em uma das perguntas, falou um pouco sobre o início e o desenvolvimento de sua carreira.
“Eu comecei pegando ônibus, meu primeiro salário foi 300 reais. Demorou muito para eu falar que sou rica de verdade. Só ocorreu depois que eu entendi que eu precisava de mais postura e que era necessário eu assumir quem eu era”, afirmou.
A palestrante foi questionada sobre violência doméstica e como profissionais que lidam com situações como essa podem usar técnicas de oratória para facilitar a compreensão dos casos. "O agressor não tem cara de agressor, não dá recado, não diz que vai fazer. Pelo contrário, o agressor tem feição de príncipe, é sempre muito simpático, muito educado, é convincente, é manipulador, tão manipulador que faz com que você, vítima, acredite piamente que a culpa é sua".
No ano passado, Cíntia acusou o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL), de agressões domésticas durante o casamento. Três meses após as primeiras denúncias, ela se separou do parlamentar. Em outubro, a Justiça concedeu uma medida cautela à favor da influenciadora.
"Feminismo é a defesa da mulher. A pauta da defesa da mulher tem que estar acima de lado político. Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, eu não teria passado pelo que eu passei. Eu achei que fosse morrer. Não há amor mais importante que o amor-próprio", completou.
Ao final, deixou uma lição, contando um pouco de sua experiência. “O tempo vai moldar a sua alma para que você dê conta. As atrocidades que as mulheres vivem são tão cruéis, são tão diversas, só o tempo fará com que você aceite isso melhor. O tempo vai calejar a sua alma”, concluiu.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.