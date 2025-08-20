Não teria chegado onde cheguei sem a oratória, diz Cíntia Chagas

A especialista em comunicação Cíntia Chagas, com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, esteve presente no 11° Fórum do Conselho da Mulher Empreendedora, que foi realizado nesta quarta-feira, 20, no Villa Eventos, em Franca.

Com o tema “Oratória da Elegância”, Cíntia trouxe dicas sobre posicionamento e oratória para mulheres, que as deixam mais elegantes e apresentáveis ao olhar do público.

“A oratória é a arte dos detalhes. Não teria chegado onde cheguei sem a oratória. Estou no Instagram há 11 anos e somente há quatro me atentei ao poder da oratória”, explicou Cíntia.