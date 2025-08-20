20 anos de história: fórum reúne 600 empresárias em Franca

O 11° Fórum da Mulher Empreendedora do CME (Congresso da Mulher Empreendedora) foi realizado nesta quarta-feira, 20, no Villa Eventos, localizado na rodovia Ronan Rocha, em Franca. Com interações e palestras, o evento reuniu pelo menos 600 mulheres empresárias.
A abertura do evento contou com uma mensagem da madrinha do CME, Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Embora não estivesse presente, a empresária gravou um recado especialmente para ser exibido no telão para as participantes.
“Desde o primeiro momento, sempre estive junto, incentivando, fortalecendo, inspirando e aprendendo com tantas mulheres empreendedoras. Tenho muito orgulho de ser madrinha desse conselho que faz a diferença para tanta gente”, disse Luiza Helena.
A coordenadora do CME/Acif, Thalita Rossi, agradeceu a presença de todas as participantes em seu discurso inicial. Ela abordou o desenvolvimento do encontro e a felicidade pela realização. “Em 2010, o CME atuou como porta-voz das pequenas empresárias na ONU (Organização das Nações Unidas) Mulheres, em Nova York. Ainda naquele ano, nasceu o Fórum da Mulher Empreendedora, evento que segue vivo até hoje e que já reuniu cerca de 1.000 mulheres.”
"Eu honro cada uma que lutou para que hoje estivéssemos aqui e me comprometo a continuar firme esse legado, pois nada disso veio sem esforço", completou Thalita.
Além de representantes de Franca e região, o evento contou com a participação de mulheres de Jaú, São Carlos, São Joaquim da Barra, Orlândia e outros municípios. Os patrocinadores posicionaram seus estandes por toda a estrutura do local, movimentando centenas de pessoas durante o dia.
Painéis e homenagens
Durante o evento, houve dois painéis de conversas: “Conecta Elas” e “Elas lideram, elas inspiram”. Em ambas as oportunidades, empreendedoras foram chamadas ao palco para contar suas histórias e tirar dúvidas sobre o desenvolvimento de seus empreendimentos.
Homenagens foram feitas às conselheiras do CME, em comemoração aos 20 anos de funcionamento do projeto.
Como vender com autenticidade no Instagram - Stellinha Santini
A primeira palestrante, que abriu com o tema “Como vender com autenticidade no Instagram”, foi Stellinha Santini, influenciadora com 56 mil seguidores na plataforma. A criadora do método Prospect trouxe ensinamentos sobre como vender mais no Instagram, abordando falhas cotidianas e como mudar as práticas das empreendedoras.
“Quando eu falo ‘tchau’, eu não estou dizendo ‘a palestra acabou, tchau’, estou dizendo ‘play, hora de praticar o que vocês ouviram aqui’. Tenham sucesso, façam boas vendas!”, Stellinha.
Expectativas e resultados
Thalita Rossi falou sobre as expectativas que ela tinha para o evento e como está sendo essa realização. "Superou em muito as minhas expectativas. Fiquei muito feliz, porque a preparação é muito detalhada, para que tudo dê certo, para que tudo aconteça. Foi um trabalho árduo. Ver essa quantidade de mulheres tem aquecido muito meu coração. Estou muito feliz mesmo!", expressou a coordenadora.
Sobre os 20 anos da CME, Thalita foi enfática sobre a importância da união do grupo para o desenvolvimento bem-sucedido do projeto. “Mulheres empreendedoras, que têm duas, três jornadas, permanecerem unidas por 20 anos é um marco muito grande. Estou muito feliz por isso e por estar representando essas mulheres”, finalizou.
