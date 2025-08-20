20 anos de história: fórum reúne 600 empresárias em Franca

O 11° Fórum da Mulher Empreendedora do CME (Congresso da Mulher Empreendedora) foi realizado nesta quarta-feira, 20, no Villa Eventos, localizado na rodovia Ronan Rocha, em Franca. Com interações e palestras, o evento reuniu pelo menos 600 mulheres empresárias.

A abertura do evento contou com uma mensagem da madrinha do CME, Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Embora não estivesse presente, a empresária gravou um recado especialmente para ser exibido no telão para as participantes.

“Desde o primeiro momento, sempre estive junto, incentivando, fortalecendo, inspirando e aprendendo com tantas mulheres empreendedoras. Tenho muito orgulho de ser madrinha desse conselho que faz a diferença para tanta gente”, disse Luiza Helena.