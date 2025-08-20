Incêndio atinge e destrói área de mata entre jardins Éden e Palma

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma área de mata entre os jardins Éden e Palma, na região Leste de Franca, durante a tarde desta quarta-feira, 20. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

De acordo com moradores, o incêndio começou próximo à avenida Leila Scarabucci Guimarães, ao lado do Cepel (Centro Popular de Esporte e Lazer) do Jardim Palma. A suspeita é de que as chamas tenham sido provocadas de forma criminosa. Porém, nenhum suspeito foi localizado até o fechamento deste texto.

Por conta do tempo seco, o fogo rapidamente atingiu quase toda a área e chegou próximo à rua Antônio Marcos, no Jardim do Éden. Os moradores se assustaram com o barulho das chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros.