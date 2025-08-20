20 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FOGO

Incêndio atinge e destrói área de mata entre jardins Éden e Palma

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Jordy Silva/GCN
Região atingida pelo fogo entre os jardins Éden e Palma, em Franca
Região atingida pelo fogo entre os jardins Éden e Palma, em Franca

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma área de mata entre os jardins Éden e Palma, na região Leste de Franca, durante a tarde desta quarta-feira, 20. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

De acordo com moradores, o incêndio começou próximo à avenida Leila Scarabucci Guimarães, ao lado do Cepel (Centro Popular de Esporte e Lazer) do Jardim Palma. A suspeita é de que as chamas tenham sido provocadas de forma criminosa. Porém, nenhum suspeito foi localizado até o fechamento deste texto.

Por conta do tempo seco, o fogo rapidamente atingiu quase toda a área e chegou próximo à rua Antônio Marcos, no Jardim do Éden. Os moradores se assustaram com o barulho das chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Uma equipe esteve no local durante a tarde e controlou o incêndio após cerca de uma hora de trabalhos.

Os moradores, ainda assim, estão preocupados com pequenos focos de incêndio que permanecem no local. Outra preocupação é em relação à presença da Escola Estadual Adelina Pasquino Cassis, localizada em frente à área atingida pelo fogo.

A Polícia Civil deve apurar as causas do incêndio.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários