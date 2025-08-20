Lance mínimo para a Expoagro é de R$ 279 mil; pista custará R$ 30

A Prefeitura de Franca anunciou, nesta quarta-feira, 20, o edital da licitação para a realização da Expoagro (Exposição Agropecuária) de 2026. O valor mínimo para organizar a parte artística da maior festa popular da cidade foi fixado em R$ 279.903,81.

A licitação será ganha pela empresa que oferecer o maior valor, desde que cumpra todas as exigências legais estabelecidas no edital. O evento está programado para acontecer entre 14 e 24 de maio de 2026, no Parque de Exposições "Fernando Costa".

Segundo o edital, o ingresso para a pista poderá custar até R$ 30 — na última edição que contou com a parte artística, em 2024, o valor máximo era de R$ 20.