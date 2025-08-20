20 de agosto de 2025
FESTA POPULAR

Lance mínimo para a Expoagro é de R$ 279 mil; pista custará R$ 30

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Daniel César
Estrutura da Expoagro de Franca de 2024
Estrutura da Expoagro de Franca de 2024

A Prefeitura de Franca anunciou, nesta quarta-feira, 20, o edital da licitação para a realização da Expoagro (Exposição Agropecuária) de 2026. O valor mínimo para organizar a parte artística da maior festa popular da cidade foi fixado em R$ 279.903,81.

A licitação será ganha pela empresa que oferecer o maior valor, desde que cumpra todas as exigências legais estabelecidas no edital. O evento está programado para acontecer entre 14 e 24 de maio de 2026, no Parque de Exposições "Fernando Costa".

Segundo o edital, o ingresso para a pista poderá custar até R$ 30 — na última edição que contou com a parte artística, em 2024, o valor máximo era de R$ 20.

A empresa vencedora terá a obrigação de promover, no mínimo, cinco shows artísticos durante a festa. Pelo menos dois deles deverão ser gratuitos, sendo um de caráter ecumênico.

Além disso, a contratada poderá montar palco, camarotes, arquibancadas e áreas VIP, além de comercializar espaços publicitários, estandes comerciais, bares e lanchonetes, bem como instalar um parque de diversões.

Neste ano, a tradicional festa da cidade ficou sem shows, após as classificadas na licitação desistirem de promover o evento e não ter tempo hábil para abertura de novo processo licitatório.

Leia mais: Prefeitura abre licitação da Expoagro 2026; evento será em maio

