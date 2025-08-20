Suspeito é detido após invadir e furtar a casa do próprio pai

A Polícia Militar recuperou objetos furtados de uma casa em Miguelópolis, na noite dessa terça-feira, 19. Durante a ação, dois homens foram detidos e um adolescente apreendido por suspeita de furto, receptação e também tráfico de drogas na cidade da região de Franca.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi acionada após vizinhos localizarem um indivíduo dentro da residência alvo de furto. No local, um homem estava tentando impedir o irmão de furtar a casa do próprio pai.
Na abordagem, o suspeito confessou que levou uma TV, um rack, um micro-ondas e uma cadeira de corda. Os itens, porém, já haviam sido vendidos para outras pessoas. Na revista pessoal, os policiais localizaram com ele dois pinos de cocaína.
Na sequência, a corporação realizou patrulhamentos na cidade para localizar os compradores dos itens furtados. Um deles foi localizado na mesma rua e confessou a compra. Com ele, foram localizados o rack, o micro-ondas e a cadeira.
O comprador da TV, por sua vez, foi abordado em um posto de combustíveis e confirmou a compra. Na residência dele, a mãe foi ouvida e informou que havia jogado o eletrônico em um terreno baldio ao lado. O item foi localizado e apreendido.
Os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia de Ituverava. O suspeito de invadir e furtar a casa foi indiciado por furto e tráfico de drogas. Os demais responderão pelo crime de receptação. Após os registros, os três foram liberados e os objetos foram devolvidos ao dono.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.