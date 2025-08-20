Suspeito é detido após invadir e furtar a casa do próprio pai

A Polícia Militar recuperou objetos furtados de uma casa em Miguelópolis, na noite dessa terça-feira, 19. Durante a ação, dois homens foram detidos e um adolescente apreendido por suspeita de furto, receptação e também tráfico de drogas na cidade da região de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi acionada após vizinhos localizarem um indivíduo dentro da residência alvo de furto. No local, um homem estava tentando impedir o irmão de furtar a casa do próprio pai.

Na abordagem, o suspeito confessou que levou uma TV, um rack, um micro-ondas e uma cadeira de corda. Os itens, porém, já haviam sido vendidos para outras pessoas. Na revista pessoal, os policiais localizaram com ele dois pinos de cocaína.