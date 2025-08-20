Francano vai a Rifaina e é preso por colocar fogo em lixeiras

Um homem de 42 anos foi preso nesta quarta-feira, 20, suspeito de colocar fogo em lixeiras na rua Cândido Teixeira, em Rifaina. De acordo com a Polícia Civil, ele seria morador de Franca e teria viajado ao município vizinho para cometer o crime.
Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina realizava patrulhamento pela rua Cândido Teixeira quando encontrou uma lixeira em chamas. De imediato, as chamas foram controladas e não causaram danos às residências do bairro.
As câmeras de monitoramento do local foram verificadas e flagraram um homem colocando fogo de forma proposital na lixeira.
Após o flagrante, a GCM realizou buscas pela região e localizou o suspeito incendiando outra lixeira. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Rifaina, onde ficou à disposição da Justiça.
Segundo a Guarda Civil, os locais onde ele estava incendiando eram próximos a uma marina (terminal náutico). Caso o fogo não tivesse sido controlado, poderia ter atingido as embarcações. O suspeito disse que se posicionará apenas perante a Justiça.
Desde a última semana, a estância turística tem enfrentado incêndios criminosos. A situação ficou ainda mais crítica quando a Serra de Rifaina, à beira da rodovia Cândido Portinari, foi tomada pelas chamas. A suspeita é de que o fogo tenha se iniciado próximo ao Aterro Municipal.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.