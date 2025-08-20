Francano vai a Rifaina e é preso por colocar fogo em lixeira

Um homem de 42 anos foi preso nesta quarta-feira, 20, suspeito de colocar fogo em uma lixeira na rua Cândido Teixeira, em Rifaina. De acordo com a Polícia Civil, ele seria morador de Franca e teria viajado ao município vizinho para cometer o crime.

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina realizava patrulhamento pela rua Cândido Teixeira quando encontrou uma lixeira em chamas. De imediato, as chamas foram controladas e não causaram danos às residências do bairro.

As câmeras de monitoramento do local foram verificadas e flagraram um homem colocando fogo de forma proposital na lixeira.