Mau cheiro em ponto de ônibus gera queixas de passageiros

Usuários do transporte coletivo em Franca têm enfrentado dificuldades para utilizar o ponto de ônibus localizado em frente ao banco Itaú, próximo à Santa Casa de Franca, na rua Voluntários da Franca, no centro de Franca. Segundo relatos, moradores em situação de rua utilizam o local para necessidades fisiológicas, o que deixa o espaço com forte odor.

Uma passageira, que preferiu não se identificar, afirmou que muitas vezes é impossível permanecer no ponto de ônibus. "É impossível até descer do ônibus, pois com o vento o cheiro se alastra mais rapidamente", disse.

A situação também afeta comerciantes da região. A proprietária de um quiosque em frente ao ponto, Amanda Chiarelo, relatou que a cena tem se tornado comum. "Hoje tinha um rapaz fazendo suas necessidades aqui atrás. Está terrível. A urina é todo dia, independente de ter gente ou não. Só que o cheiro é insuportável. E ninguém vem limpar. Esses dias lavaram as barraquinhas, mas aqui no ponto não", afirmou.

O que diz a Prefeitura?