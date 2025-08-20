Justiça flexibiliza exigências para registro de imóveis rurais

A Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo publicou nesta quarta-feira, 20, o Provimento nº 33/2025, que simplifica os procedimentos para o registro de imóveis rurais no estado. A principal alteração dispensa a necessidade de aprovação prévia do CAR (Cadastro Ambiental Rural), bastando a inscrição, para que sejam feitos registros, averbações e demais atos cartorários.

A medida atende a uma solicitação da deputada estadual Delegada Graciela (PL). Em fevereiro, a parlamentar levou a demanda ao corregedor-geral de Justiça, desembargador Francisco Loureiro, em audiência que também contou com técnicos das secretarias estaduais de Meio Ambiente e de Agricultura e Abastecimento.

Até então, a norma em vigor determinava que, além da inscrição no CAR, fosse necessária a análise e aprovação do cadastro pelos órgãos competentes para viabilizar o registro de georreferenciamento, compra e venda de frações de imóveis e outras operações. A exigência vinha gerando entraves a produtores rurais, segundo relatos recebidos pela deputada.