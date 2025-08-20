Bando ataca casal e leva carro, em Franca; veículo é recuperado

Um carro foi roubado na noite desta terça-feira, 19, na rua Elias Cândido de Souza, no Parque Moema, região norte de Franca. A ação ocorreu minutos depois de uma tentativa de furto de outro veículo na mesma região.

Imagens de câmeras de segurança mostram quatro suspeitos circulando pela rua. Dois deles se aproximam de um carro branco que estava estacionado, rendem um casal que estava no interior do veículo e anunciam o assalto. Segundo informações apuradas, a dupla estaria armada. As vítimas descem do carro e, em seguida, os criminosos fogem levando o veículo.