Bando ataca casal e leva carro, em Franca; veículo é recuperado

Um carro foi roubado na noite desta terça-feira, 19, na rua Elias Cândido de Souza, no Parque Moema, região norte de Franca. A ação ocorreu minutos depois de uma tentativa de furto de outro veículo na mesma região.
Imagens de câmeras de segurança mostram quatro suspeitos circulando pela rua. Dois deles se aproximam de um carro branco que estava estacionado, rendem um casal que estava no interior do veículo e anunciam o assalto. Segundo informações apuradas, a dupla estaria armada. As vítimas descem do carro e, em seguida, os criminosos fogem levando o veículo.
O automóvel foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 20, em uma área de mata no bairro Recreio Campo Belo, também na região norte.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado. Moradores suspeitam que os mesmos criminosos tenham participado de outra tentativa de roubo minutos antes, nas proximidades.
A Secretaria de Segurança Pública foi procurada para comentar os casos e informar se haverá reforço no policiamento do bairro, mas ainda não se manifestou. Moradores relatam viver sob constante insegurança devido aos frequentes furtos e roubos na região.
