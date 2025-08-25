Carla Zanini: da medicina ao palco, a volta da artista a Franca

Quando a dramaturga e diretora Carla Zanini subir ao palco do Sesc Franca no próximo dia 30 de agosto, não será apenas para apresentar sua nova peça, Belmira. Será mais um capítulo de uma emocionante volta para casa, uma jornada que começou quando ela trocou um futuro na medicina, tradição de sua família na cidade, pela incerteza e pela paixão dos palcos de São Paulo.
Após uma recente e aplaudida passagem pela cidade com o espetáculo Raiva, Carla retorna com um novo trabalho que reforça sua maturidade artística e sua conexão com temas urgentes, como a educação.
Uma trajetória de paixão e perseverança
Nascida em Franca em uma família de médicos, Carla conta que a veia artística sempre esteve presente, herdada do avô poeta e do pai, que, segundo ela, "deveria ter sido ator". A relação com a arte começou cedo, através da leitura, mas a decisão de seguir a carreira profissional a levou para longe.
“Eu vim pra cá [São Paulo] assim que eu terminei o meu colegial e nunca mais fui embora”, relembra. Aos 17 anos, em 2008, ela se mudou para estudar em duas das mais prestigiadas instituições do país simultaneamente: a Escola de Arte Dramática (EAD) e o curso de Artes Cênicas da USP.
Em São Paulo, ela encontrou uma "leva de artistas francanos" com quem colabora até hoje e, diante da instabilidade da profissão, aprendeu a criar os próprios projetos, tornando-se produtora, diretora e dramaturga. Sua companhia de teatro celebra agora 10 anos de existência, um marco que tornou sua recente visita a Franca ainda mais especial. “É muito simbólico voltar pra casa depois de tanto tempo podendo apresentar um trabalho que a gente tem tanto orgulho”, afirmou.
O novo espetáculo: 'Belmira'
Seu novo trabalho, Belmira, é um monólogo que ela escreveu e dirigiu, estrelado pela atriz Ângela Ribeiro. A peça conta a história de uma professora paraense que sobrevive a um atentado em sua escola. O espetáculo é costurado por canções da cantora e também ex-professora Dona Onete, que alcançou o sucesso nacional após os 70 anos.
“É um tema que tem vindo bastante nos meus últimos trabalhos, sabe? A relação com a educação, o sucateamento, enfim, os professores”, explica Carla.
Serviço
Belmira
Atuação: Angela Ribeiro
Texto e direção: Carla Zanini
30 de agosto, 19h30
Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 15 (credencial plena)
Vendas: aplicativo Credencial Sesc SP, site centralrelacionamento.sescsp.org.br e presencial no Sesc Franca
Duração: 80 minutos
Classificação: 18 anos
Acessibilidade: espaço adaptado para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.