Carla Zanini: da medicina ao palco, a volta da artista a Franca

Quando a dramaturga e diretora Carla Zanini subir ao palco do Sesc Franca no próximo dia 30 de agosto, não será apenas para apresentar sua nova peça, Belmira. Será mais um capítulo de uma emocionante volta para casa, uma jornada que começou quando ela trocou um futuro na medicina, tradição de sua família na cidade, pela incerteza e pela paixão dos palcos de São Paulo.

Após uma recente e aplaudida passagem pela cidade com o espetáculo Raiva, Carla retorna com um novo trabalho que reforça sua maturidade artística e sua conexão com temas urgentes, como a educação.

Uma trajetória de paixão e perseverança

Nascida em Franca em uma família de médicos, Carla conta que a veia artística sempre esteve presente, herdada do avô poeta e do pai, que, segundo ela, "deveria ter sido ator". A relação com a arte começou cedo, através da leitura, mas a decisão de seguir a carreira profissional a levou para longe.