Polícia Civil lança campanha 'Amor em forma de brinquedo'

A Polícia Civil de Franca deu início à campanha “Amor em forma de brinquedos!”, que tem como objetivo arrecadar brinquedos, livros e gibis em bom estado para levar alegria a crianças em situação de vulnerabilidade.

As doações já podem ser feitas em todas as delegacias da cidade, onde caixas identificadas com o cartaz da campanha estarão disponíveis para receber os itens. A arrecadação segue até o fim de setembro.

Segundo a delegada Christina Bueno, a iniciativa reforça o compromisso social da Polícia Civil com a comunidade. “A Polícia Civil tem um papel social muito importante e precisamos nos aproximar da população. A criança tem o direito de brincar, e nós também enxergamos esse direito como fundamental. Além de crimes e investigações, queremos ajudar a garantir a alegria da infância.”