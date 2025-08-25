Francano vence concurso nacional Brasil Fashion Designers

O estilista e designer de moda Samuel Riechel, natural de Franca, conquistou o primeiro lugar no concurso Brasil Fashion Designers – Profissionais, realizado durante a Febratex Summit, em Blumenau (SC). O evento, voltado à inovação e sustentabilidade na indústria têxtil, aconteceu entre os dias 19 e 21 de agosto e reuniu finalistas de todo o país.

Samuel apresentou a coleção “Mistérios do Fundo do Oceano”, composta por quatro looks autorais desenvolvidos a partir do tema “Terra, Planeta Água”. As peças exploram referências marinhas e geológicas, com texturas orgânicas, tons terrosos e metálicos, além de silhuetas fluidas que remetem a corais, algas e tesouros submersos.

O processo avaliativo incluiu a preparação dos modelos, maquiagem, ensaios e, antes do desfile, a explicação dos conceitos criativos para o júri. “Foi um momento de muito nervosismo, mas também de realização”, relatou o estilista.