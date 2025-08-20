Dois caminhões de coletadores de e-commerce são apreendidos

Dois caminhões com placas adulteradas em PVC foram apreendidos na tarde dessa terça-feira, 19, no bairro Jardim São Luiz, em Franca. A fraude tinha como objetivo burlar a fiscalização e permitir que os veículos fossem usados em serviços de coleta de produtos de e-commerce.
A Polícia Militar realizava patrulhamento pela avenida Major Elias Mota quando notou um caminhão Renault Master estacionado, com sinais visíveis de adulteração na placa traseira. O material usado chamava atenção por ser grosseiro e diferente do original.
Testemunhas informaram que dois homens haviam deixado o veículo no local e seguido pela mesma via em outro caminhão semelhante. Os policiais continuaram as buscas e localizaram o segundo veículo, que também apresentava placas falsificadas.
Dentro do caminhão, estavam dois homens, de 40 e 47 anos. Eles confessaram a adulteração e explicaram que trabalham com coleta de produtos de e-commerce. Segundo os suspeitos, para realizar o serviço, era necessário que os veículos tivessem placa de aluguel. Por isso, alugaram um caminhão e retiraram a placa original traseira para usar nos dois veículos, fabricando outras duas em PVC para completar a fraude.
Os dois caminhões e os motoristas foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
