Dois caminhões de coletadores de e-commerce são apreendidos

Dois caminhões com placas adulteradas em PVC foram apreendidos na tarde dessa terça-feira, 19, no bairro Jardim São Luiz, em Franca. A fraude tinha como objetivo burlar a fiscalização e permitir que os veículos fossem usados em serviços de coleta de produtos de e-commerce.

A Polícia Militar realizava patrulhamento pela avenida Major Elias Mota quando notou um caminhão Renault Master estacionado, com sinais visíveis de adulteração na placa traseira. O material usado chamava atenção por ser grosseiro e diferente do original.

Testemunhas informaram que dois homens haviam deixado o veículo no local e seguido pela mesma via em outro caminhão semelhante. Os policiais continuaram as buscas e localizaram o segundo veículo, que também apresentava placas falsificadas.