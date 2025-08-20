Ladrões rendem família em Franca, roubam carro e falham na fuga

A insegurança voltou a preocupar moradores do Parque Moema, na região Norte de Franca, após ações de criminosos registradas quase simultaneamente na noite desta terça-feira, 19. Dois casos distintos ocorreram no bairro em um curto intervalo de tempo. Em um deles, os ladrões aterrorizaram uma família, roubaram um carro, mas não conseguiram levar.
Leia mais:
Bando ataca casal e leva carro, em Franca; veículo é recuperado
O roubo aconteceu por volta das 20h15. Um veículo estacionado, com os faróis acesos, era ocupado por dois adultos e uma criança, quando uma dupla de assaltantes passou pela rua a pé, se aproximou e anunciou o roubo.
Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o motorista descendo do carro e retirando a criança no colo. Uma mulher também se aproxima para ajudar a retirar objetos do veículo. Em seguida, os três adultos e a criança entram rapidamente em um imóvel próximo. Um entregador que passava pela via percebeu a ação criminosa e mudou a rota.
Os assaltantes entraram no veículo, mas não conseguiram dar partida. Após algumas tentativas frustradas, abandonaram o carro e fugiram a pé.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.