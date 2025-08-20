Ladrões rendem família em Franca, roubam carro e falham na fuga

A insegurança voltou a preocupar moradores do Parque Moema, na região Norte de Franca, após ações de criminosos registradas quase simultaneamente na noite desta terça-feira, 19. Dois casos distintos ocorreram no bairro em um curto intervalo de tempo. Em um deles, os ladrões aterrorizaram uma família, roubaram um carro, mas não conseguiram levar.

O roubo aconteceu por volta das 20h15. Um veículo estacionado, com os faróis acesos, era ocupado por dois adultos e uma criança, quando uma dupla de assaltantes passou pela rua a pé, se aproximou e anunciou o roubo.