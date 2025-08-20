Ponte da Fábio Talarico deve ser entregue até novembro

As obras de execução na ponte sobre o Ribeirão Salgado, localizada na rodovia Fábio Talarico (SP-345), estão em ritmo acelerado. A ponte liga cidades da região de Franca, como São José da Bela Vista, São Joaquim, Barretos e outros municípios.
A estrutura havia sido interditada em novembro de 2024 devido a riscos à segurança dos motoristas, com pilastras apresentando danos.
Em reunião com o presidente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Sérgio Codelo, a deputada estadual Delegada Graciela (PL) obteve a confirmação do andamento das obras, que começaram em maio deste ano. De acordo com o DER, a rodovia deve ser liberada ao tráfego entre o fim de outubro e o início de novembro de 2025.
"Essa é uma conquista muito importante para a população. Agradeço o empenho do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de toda a equipe do DER", disse a deputada.
A interdição tem impactado o tráfego da região, e motoristas têm utilizado rotas alternativas. Um acidente, que matou 12 estudantes em fevereiro deste ano em uma rota alternativa devido à interdição, foi o principal fator para acelerar o serviço de recuperação da travessia. A tragédia ocorreu na rodovia Waldir Canevari, onde houve o acidente entre um ônibus e uma carreta, que vitimou os estudantes da Unifran (Universidade de Franca).
