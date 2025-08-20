Ponte da Fábio Talarico deve ser entregue até novembro

As obras de execução na ponte sobre o Ribeirão Salgado, localizada na rodovia Fábio Talarico (SP-345), estão em ritmo acelerado. A ponte liga cidades da região de Franca, como São José da Bela Vista, São Joaquim, Barretos e outros municípios.

A estrutura havia sido interditada em novembro de 2024 devido a riscos à segurança dos motoristas, com pilastras apresentando danos.

Em reunião com o presidente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Sérgio Codelo, a deputada estadual Delegada Graciela (PL) obteve a confirmação do andamento das obras, que começaram em maio deste ano. De acordo com o DER, a rodovia deve ser liberada ao tráfego entre o fim de outubro e o início de novembro de 2025.