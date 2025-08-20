Corretora de imóveis de 36 anos será sepultada nesta 4ª em Franca

Familiares e amigos dão o último adeus à corretora de imóveis Daniele Priscila dos Reis Bonfim, de 36 anos, nesta quarta-feira, 20, em Franca. Mãe de três filhos, ela morreu nessa terça-feira, 19, em Patrocínio Paulista.
Daniele passou mal em casa, foi socorrida, mas acabou morrendo na manhã de terça. Familiares afirmam que ela procurou atendimento médico duas vezes e alegam negligência no caso.
O corpo está sendo velado no Memorial Nova Franca, sala 4, localizado na rua São Paulo, 1.350, Vila Aparecida. O sepultamento ocorrerá nesta quarta-feira, às 13h, no Cemitério Santo Agostinho.
Natural de Franca, Daniele deixa o marido e três filhos: um adolescente de 15 anos, um menino de 9 anos diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e o caçula de 3 anos.
