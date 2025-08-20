20 de agosto de 2025
DESPEDIDA

Corretora de imóveis de 36 anos será sepultada nesta 4ª em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Daniele Priscila dos Reis Bonfim, de 36 anos, morreu na terça-feira, 19
Daniele Priscila dos Reis Bonfim, de 36 anos, morreu na terça-feira, 19

Familiares e amigos dão o último adeus à corretora de imóveis Daniele Priscila dos Reis Bonfim, de 36 anos, nesta quarta-feira, 20, em Franca. Mãe de três filhos, ela morreu nessa terça-feira, 19, em Patrocínio Paulista.

Daniele passou mal em casa, foi socorrida, mas acabou morrendo na manhã de terça. Familiares afirmam que ela procurou atendimento médico duas vezes e alegam negligência no caso.

Leia mais:
Mulher de 36 anos passa mal, procura hospital duas vezes e morre

O corpo está sendo velado no Memorial Nova Franca, sala 4, localizado na rua São Paulo, 1.350, Vila Aparecida. O sepultamento ocorrerá nesta quarta-feira, às 13h, no Cemitério Santo Agostinho.

Natural de Franca, Daniele deixa o marido e três filhos: um adolescente de 15 anos, um menino de 9 anos diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e o caçula de 3 anos.

