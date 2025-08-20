Corretora de imóveis de 36 anos será sepultada nesta 4ª em Franca

Familiares e amigos dão o último adeus à corretora de imóveis Daniele Priscila dos Reis Bonfim, de 36 anos, nesta quarta-feira, 20, em Franca. Mãe de três filhos, ela morreu nessa terça-feira, 19, em Patrocínio Paulista.

Daniele passou mal em casa, foi socorrida, mas acabou morrendo na manhã de terça. Familiares afirmam que ela procurou atendimento médico duas vezes e alegam negligência no caso.

Leia mais:

Mulher de 36 anos passa mal, procura hospital duas vezes e morre