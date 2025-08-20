MP investiga abandono de pontos de ônibus em Franca

O Ministério Público de Franca, por meio do promotor Murilo Lemos Jorge, da Área do Consumidor, abriu um inquérito civil para investigar o estado precário dos pontos de ônibus na cidade. A investigação ocorre devido a reclamações de usuários sobre a situação desses pontos, que afetam a acessibilidade, segurança e cobertura em alguns locais.

O promotor quer saber quem de fato tem a obrigação de aplicar investimentos e realizar a manutenção nos pontos de ônibus. Para isso cobra explicações da Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca) e da empresa São José, responsável pelo transporte público da cidade. Vale lembrar que a Emdef, que era responsável pela fiscalização do transporte público da cidade, será extinta, com os serviços ficando à cargo da Prefeitura.

De acordo com o promotor, Franca conta com 1.233 pontos de ônibus e apenas 230 com abrigos, de acordo com relatório da empresa encaminhado ao MP. “Quase nenhum (ponto) tem essa proteção que o consumidor precisa ter, tanto para melhorar o serviço público quanto ele (usuário) efetivamente estar protegido de uma intempérie, de uma chuva. Se a gente tiver uma chuva na cidade, aquele cidadão e cidadã vão sofrer problemas sérios para pegar ônibus”, disse o promotor.